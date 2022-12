Luca Brecel raast maar door op English Open snooker en staat na vlotte winst tegen Mark Allen in de finale

De knappe prestatie van vrijdag tegen Judd Trump kent een vervolg voor Luca Brecel. In de halve finale van het English Open in Brentwood knikkerde onze landgenoot in een best-of-eleven een zwakke Mark Allen eenvoudig met 6-2 uit het toernooi. In de finale neemt Brecel het op tegen een andere Mark: Mark Selby.

Brecel nam van bij het begin het heft in handen en was op geen foutje te bespeuren. Onze landgenoot had zo al snel een 2-0-voorsprong in frames te pakken met breaks van 61, 55, 50 en 71. Allen potte daarin slechts 41 punten bij elkaar.

Mark Allen, de nummer vijf op de ranking, kende een ware offday en zag Brecel zijn voorsprong gewoon verdubbelen.

Allen wist uiteindelijk nog wel twee frames te bemachtigen (een 89 en 63 break) in deze halve finale maar Brecel trok (finaal met de nodige zenuwen) met duidelijke 6-2-cijfers aan het langste eind. In de finale treft hij zondag Mark Selby, die eerder op de dag met 6-4 de maat nam van titelverdediger Neil Robertson.

“Hij is nu toch niet onklopbaar”, liet Brecel al lachend weten. “Ik heb beter gespeeld dan gisteren. De concentratie was ook beter. Enkel in frame zeven liet ik het even afweten. Voor mij is een halve finale winnen echt belangrijk. Als je daar voorbij geraakt, zit je in de finale en daar gaat het dan toch om.”

Het is de eerste keer dat Brecel de finale bereikt van het English Open, het zevende ranking event van het seizoen, met een prijzenpot van 427.000 pond (490.000 euro). De winnaar strijkt 80.000 pond (92.000 euro) op, voor de runner-up is er 35.000 pond (40.000 euro).