OVERZICHT BENE-League. Bocholt laat geen steek vallen tegen Tachos, Pelt kan geen vervolg breien aan bekerzege in Visé

Voor de overige twee plaatsen wordt het echt drummen. Aalsmeer, Visé, Hurry Up, Sporting Pelt, Volendam en Hubo Handbal komen nog in aanmerking. Op speeldag zestien deelden Aalsmeer en Hubo Handbal de punten (28-28). Visé liet geen steekje vallen op het veld van Bevo en rukt op naar de vierde plaats in de algemene rangschikking. Dit ten koste van Sporting Pelt dat in Hurry Up geen vervolg breide aan de bekerzege in Visé. Pelt ziet Hurry Up zelfs haasje-over springen en moet op de zesde plaats het gezelschap dulden van Volendam en Hubo Handbal. ( ik)