Geen Maaseiks mirakel: Greenyard gaat kansloos onderuit tegen Roeselare en mist bekerfinale

Geen mirakel in Maaseik. Ook in de terugmatch van de halve finale in de beker bleek Roeselare duidelijk een héél pak sterker. Het liep zaterdag al snel mis voor Greenyard, dat een finale in het Sportpaleis zo opnieuw door de neus geboord ziet.

Maaseik moest een 3-0 uit de heenmatch ophalen. Met 3-0 of 3-1 winnen was de boodschap om een beslissende golden set af te dwingen. Je kunt dan maar best als een wervelwind aan de partij beginnen. Maar het was net een horrorscenario waarin Maaseik zichzelf wurmde. Roeselare, dat wél met het mes tussen de tanden op het veld verscheen, kreeg het al na enkele minuten muisstil in de Steengoed Arena.

Een verkrampt Greenyard faalde op alle vlak en kreeg een ongezien pak slaag. Over 1-12 (!) ging het in een rotvaart naar 12-25 en 0-1. Compleet door de gehaktmolen gedraaid worden, heet dat dan. Coach Bertini gunde Aloisi en nieuwkomer Baghdady speelminuten. Mooiste moment was er echter toen Martin Perin voor het eerst, en onder daverend applaus, kort mocht invallen na zijn hartfalen op 1 oktober.

© Dick Demey

Beterschap

Op sportief vlak was er in set twee beterschap voor Maaseik. Eindelijk liet het zien dat het Roeselare bij momenten wel degelijk pijn kan doen. Protopsaltis kwam op de proppen met twee killblocks op een rij tegen de 17 centimeter grotere Kukartsev. De Maaslandse trein was dan vertrokken. Het midden werd nu beter gebruikt en ook serverend liep het vlotter. Via Cox en Treial ging het over 13-9 naar 21-17. Knack kwam in moneytime nog tot op één puntje, maar Cox zette de 1-1 verdiend op het bord. Na gevloek van coach Bertini, kreeg Maaseik dan ook nog eens een rood karton onder de neus geschoven.

Het bleek een slecht voorteken want met Greenyard ging het vanaf dan opnieuw bergaf. De gekende wisselvalligheid kwam bovendrijven en de machine aan de overkant rook bloed. Protopsaltis, die amper steun kreeg van een bleke Bartos, probeerde nog even maar er was geen houden meer aan. Over 6-11 knalden Tammearu, Coolman en Fasteland door richting een wel heel vlotte 1-2. Roeselare had zo haar twee sets beet en was al zeker van een finaleticket. Na nog geen anderhalf uur kon het een feestje bouwen, in het hol van de leeuw.

© Dick Demey

Keihard verdict

Set vier werd dan ook een maat voor niets. Ook het Roeselaarse B-team stond pal en zette zelfs de kers op de taart. Maaseik moest de kelk tot de bodem ledigen: 1-3. Ook dit jaar een keihard verdict dus voor Maaseik: géén bekerfinale in het Sportpaleis. Wil het in 2023 de titelstrijd proberen aangaan met dit Roeselare, zal het uit een héél ander vaatje moeten tappen.

Sets: 12-25, 25-23, 17-25, 18-25.

Maaseik: Treial, Bartos, Cox, Vanker, Fornés, Protopsaltis, libero: Ottevanger. Vielen in: Aloisi, Baghdady, Perin, Reggers.

Roeselare: Coolman, Verhanneman, Kukartsev, D’Hulst, Fasteland, Tammearu, libero: Deroey. Vielen in: Ahyi, Depovere, Leite, Rotty, Plaskie.