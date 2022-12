Groot deel van “de grootste kunstroof in de Duitse naoorlogse geschiedenis”in Dresden teruggevonden

Ongeveer drie jaar na de inbraak in het museum Grüne Gewölbe in het Duitse Dresden is een groot deel van de buit teruggevonden. Speurders hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in Berlijn 31 onderdelen in beslag genomen. Dat hebben de politie en het openbaar ministerie laten weten.

In november 2019 hebben dieven op spectaculaire wijze een fortuin aan antieke juwelen buitgemaakt uit het uit museum Grünen Gewölbe in Dresden. De dieven gingen na het slaan van een aantal gaten in een vitrine aan de haal met juwelen ter waarde van meer dan 113 miljoen euro. De buit werd toen beschreven als “van onschatbare waarde”. Sterker nog: het werd beschouwd als de grootste kunstroof in de Duitse naoorlogse geschiedenis.

De dieven zouden rond 5 uur op de nacht van 25 november brand hebben gesticht in een elektriciteitshuisje onder een nabijgelegen brug, waardoor de stroomtoevoer en dus ook de camerabewaking uitviel. Al zou er toch nog één camera gewerkt hebben, wat beelden opleverde van de dieven die via een smalle schacht naar buiten kwamen nadat ze eerst via een klein raampje waren binnengekomen.

770 diamanten

In totaal werden er drie juwelencollecties uit de 18e eeuw gestolen waaronder een tiental stukken met honderden diamanten en een zwaard met een handvat dat maar liefst 770 kleine diamanten bevatte en 9 grote. Er werd ook een diamant van 49 karaat gestolen. Niet alle voorwerpen werden teruggevonden. De hoop om alles ooit terug te vinden is dan ook erg klein. Er zal nu ook een onderzoek volgen naar de echtheid en de volledigheid van de 31 gevonden stukken.

Sinds begin dit jaar loopt in Dresden een proces tegen zes verdachten wegens diefstal en brandstichting.