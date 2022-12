Sandrine Tas degradeert op WB schaatsen naar B-groep na tegenvallende 1.500 meter

Sandrine Tas zal in het wereldbekercircuit schaatsen een stapje terug moeten doen. Tas eindigde zaterdag tijdens de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Calgary op de 1.500 meter als twintigste en laatste. Na die mislukte race degradeert ze naar de B-groep.

Met 2:03.06 bleef Tas ruim vijf seconden boven haar beste tijd die zij een week geleden, eveneens in Calgary, had genoteerd. Zes dagen geleden was Tas tijdens de massastart pijnlijk ten val gekomen.

Ze schaatste tegen de Amerikaanse Brittany Bowe, oud-wereldrecordhoudster (1:50.32) op dit onderdeel. Met een grote voorsprong eindigde Bowe als vierde in 1:53.25. De overwinning was voor de Japanse Miho Takagi (1:52.08), de huidige wereldrecordhoudster (1:49.83), voor de Nederlandse Antoinette Rijpma-De Jong (1:52.70) en Nadeshda Morozova uit Kazachstan (1:53.03). Op de slotdag van de wedstrijden in Calgary start Tas in de massastart, een minimarathon over zestien ronden.

In de B-groep kwam Mathias Vosté op de 500 meter tot 35,24 seconden. Dat is zes honderdsten boven zijn beste chrono. Die tijd bracht hem de veertiende plaats in een veld van 26 rijders. De Kazach Jegvgeni Koshkin was de snelste met 34,57 seconden.