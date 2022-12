Alpecin-Deceuninck geeft Italiaanse winnaar van Zwift Academie profcontract: “Profatleet worden altijd persoonlijk doel geweest”

“Profatleet worden is altijd mijn persoonlijk doel geweest en wielrennen zit in mijn hart sinds ik klein ben”, legt hij uit. “Ik weet dat er veel werk op de plank ligt maar ik ben er klaar voor en zal mijn best doen. Ik ben Alpecin-Deceuninck en Zwift heel dankbaar dat ik zo’n kans krijg. Ik zal alles geven om hun gelijk te bewijzen.”

Bij Alpecin-Deceuninck, dat in 2023 toetreedt tot de WorldTour, wordt Vergallito ploegmaat van onder meer Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Quinten Hermans.