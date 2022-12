Een extra stimulans? Lionel Messi krijgt in aanloop naar finale oude bekende als kamergenoot

Lionel Messi is één match verwijderd van de absolute voetbalglorie. Met Argentinië bekampt hij zondag titelverdediger Frankrijk om de wereldbeker. Wat vele mensen niet weten is dat de Argentijn al het hele toernooi een kamer voor zich alleen heeft. Terwijl de anderen wel gewoon met twee slapen. In aanloop naar de finale kwam daar echter wel verandering in voor Messi.