Overvaller zet mes op de keel van uitbaatster krantenwinkel in Sint-Truiden

Een man met bivakmuts bedreigde zaterdagvoormiddag de uitbaatster van dagbladhandel Aan de Statie op de Prins Albertlaan in Sint-Truiden. Hij zette zaakvoerster Carine Peeters een gekarteld mes op de keel.

Binnen de 10 seconden graaide hij de inhoud van de kassa leeg terwijl hij het slachtoffer bedreigde. Dat gebeurde nadat hij rond 11 uur de winkel was binnengestormd. Net zo snel als hij de krantenwinkel binnenstapte was hij ook in die korte tijdspanne weer weg.

Nog zwaar aangeslagen doet Carine haar verhaal. “Wij hebben al een aantal inbraken gehad met aanzienlijk schade, maar dit tart alle verbeelding”, zegt ze. “De snelheid en de agressie van de man, ik krijg er nog koude rillingen van.”

Het slachtoffer schat de overvaller ongeveer 25 jaar, groot en slank gebouwd. Hij was donker gekleed en droeg een bivakmuts. “Voor ik mij goed en wel realiseerde dat de man slechte bedoelingen had sprong hij achter de winkelrek uit en stond hij al naast mij achter de toonbank en drukte mij een mes op mijn keel. Zonder ook maar een woord te zeggen deed hij teken dat de kassa open moest. Ik probeerde mij nog te verzetten maar hij drukte het mes tegen mijn hals en duwde mij op die manier tegen de rekken achter de toog. Alles samen heeft het geen tien seconden geduurd en liep hij weer naar buiten. Op de weg naar de deur heeft hij alles omvergegooid en omgelopen wat hij tegenkwam. Ik ben hem naar buiten gevolgd en heb als een gek op straat geroepen dat hij mij bedreigd en bestolen had.”

Iets verder zag het slachtoffer de overvaller op zijn fiets springen. Hij reed ook nog tegen een wagen aan en was weg. “Intussen waren er enkel bewoners bij gekomen die mij hadden horen schreeuwen vroegen wat er aan de hand was”, vertelt Carine over haar confrontatie met haar belager.

De lokale politie van Sint-Truiden stelde een proces-verbaal op en zal de videobeelden van de bewakingscamera analyseren. (jcr)