SL16 FC blijkt maatje te klein voor sterk Lommel SK dat vijfde zege op rij boekt

Lommel SK rijgt de overwinningen aan mekaar. In een leeg Sclessin boekte het elftal van Steve Bould een vijfde zege op rij. Thordarson, Wuytens en invaller Metinho legden SL16 over de knie: 0-3.

De parkings in het centrum van Luik stonden overvol met kerstshoppers, maar de parking van Sclessin was akelig leeg voor het duel tussen SL16 en Lommel SK. Hoofdtrainer Steve Bould voerde één wijziging door ten opzichte van de zege tegen Deinze. De Hongaar Zalan Vancsa nam de plaats in van Metinho, Cauê was onvoldoende hersteld van ziekte voor een plek in de selectie.

© BELGA

IJslandse parel

De temperatuur op Sclessin flirtte met het nulpunt. Langs de boorden van de Maas stak groen-wit de eerste keer de neus aan het venster, maar Kadiri knalde ruim naast. Halverwege de eerste helft haalde Vancsa de achterlijn, maar de aflegger op Anello belandde recht in de handen van Poitoux. Het bleek de voorbode van een leuk vervolg. Na een aflegger van Thordarson knalde Martinez van dichtbij pal op een Rouche. Ook Kadiri kreeg zijn schot niet in doel gewerkt. De Luikse club ontsnapte aan een achterstand.

SL16 prikte tegen met een schot van buiten het strafschopgebied van Calut. Aan de overkant kon Martinez net niet Kadiri bedienen of het openingsdoelpunt was een feit. Het voetje van Noubi stak een stok in de Lommelse wielen. Thordarson besloot net voor de pauze om zijn duivels te ontbinden. De IJslander krulde aan de rand van het strafschopgebied met de linkervoet het leer prachtig in de winkelhaak: 0-1.

© BELGA

Buffelstoot Wuytens

In de tweede helft verdedigde het elftal van Steve Bould de nipte voorsprong. Met een vijftien op vijftien was groen-wit op weg naar een perfect kerstrapport. De lichtvoetige Vancsa kwam het beste van alle Lommelaars uit de verf op de ijzige grasvlakte. Na een vrijschop van Anello buffelde Wuytens met het hoofd binnen: 0-2. Doelman Poitoux kwam te laat. De Noord-Limburgers konden de overwinning nu echt ruiken met de dubbele voorsprong. SL16 probeerde de druk op te voeren om een aansluitingstreffer te realiseren, maar dat bleek niet meer dan een losse flodder te zijn.

Na een karrenvracht wissels zakte het niveau tot onder het nulpunt en leken de bezoekers al in vervroegde vakantiestemming. De Rouches konden nog een vuist maken, maar er was natuurlijk ook nog koelbloedige Ivezic onder de Lommelse lat. Thordarson redde nog een Luikse poging voor de achterlijn. Invaller Metinho zette in de slotminuut de 0-3-eindstand op het scorebord. SL16 eindigde nog met tien man na een rode kaart voor Calut. Door de vijfde zege op rij klimt Lommel SK naar de vierde plek in het klassement.

SL16: Poitoux - Calut, Mawete, Noubi, Diaw - Berberi, Banse, Dodeigne - Brrou, Tapsoba, Ziani.

LOMMEL SK: Ivezic - Belghali, Amankwah, Wuytens, Monjonell - Vancsa, Henkens, Thordarson - Martinez, Kadiri, Anello.

DOELPUNTEN: 41’ Thordarson 1-0, 54’ Wuytens 2-0, 92’ Metinho.

GELE KAARTEN: 4’ Noubi (trekfout), 57’ Diaw (professionele fout), 63’ Calut (slag), 93’ Kabongo (duw).

RODE KAART: 93’ Calut (slag in het gezicht)

VERVANGINGEN: 60’ Berberi door Ghalidi, 68’ Diaw door Rizzo, 72’ Ziani door Mabani , 72’ Brrou door Gülük, 73’ Anello door Metinho, 73’ Kadiri door Kabongo, 86’ Martinez door Roque.

SCHEIDSRECHTER: Laurent Willems

TOESCHOUWERS: 250.