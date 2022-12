US Open-winnares Emma Raducanu rekent op Duitse coach om carrière te herlanceren

Emma Raducanu won vorig jaar verrassend de US Open maar kon afgelopen seizoen niet bevestigen. De 20-jarige tennisster won geen enkele titel en zakte op de wereldranglijst weg naar plaats 76.

De 30-jarige Sachs, tot voor kort trainer van olympisch kampioene Belinda Bencic, is al haar vijfde trainer in achttien maanden. De twee vertoeven momenteel in Abu Dhabi, waar Raducanu vrijdag een exhibitiematch tegen de Tunesische nummer twee van de wereld Ons Jabeur verloor in drie sets (5-7, 6-3, 10/8). In oktober had de Britse met Canadese roots haar seizoen beëindigd door een polsblessure.