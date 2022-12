Woedende Achraf Hakimi gaat fel tekeer tegen scheidsrechter en FIFA-baas Infantino na verloren troostfinale

Achraf Hakimi was toen nog niet bedaard. Televisieverslaggevers zagen hoe de rechtsback in de catacomben van het Khalifa International-stadion verhaal ging halen bij Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA die even later de medailles aan de Kroaten uitreikte. “Hij ging voor Infantino staan, op minder dan vijf centimeter”, meldde de NOS via sportjournalist Tom Egbers. “Met stemverheffing ging hij tegen Infantino tekeer over de scheidsrechter.”

Egbers zag het incident naar verluidt voor zijn neus gebeuren en deed ook een poging om de beelden vast te leggen. “Als je naar links met de camera zou gaan (voor de kijker rechts, red.) word je door mensen van de FIFA erop gewezen dat dat absoluut niet de bedoeling is, want alles wat daar gebeurt, wordt door de FIFA in beeld gebracht. De FIFA liet dat buiten beeld maar het incident heeft wel degelijk plaatsgevonden”, benadrukte Egbers.

Hakimi vond dat hij bij een achterstand van 2-1 een strafschop had verdiend. Scheidsrechter Al-Jassim zag niets in het duwtje dat de speler van Paris Saint-Germain in zijn rug kreeg. De VAR en zijn Nederlandse assistent Pol van Boekel grepen ook niet in. Even voor dat spelmoment kreeg Kroatië geen strafschop toen Sofyan Amrabat zijn tegenstander Josko Gvardiol tegen de grond werkte.

Veel Marokkaanse toeschouwers waren de hele wedstrijd al ontevreden over scheidsrechter Al-Jassim. Ze scandeerden herhaaldelijk “FIFA maffia”. Bondscoach Regragui veroordeelde tijdens een persconferentie na de troostfinale het gedrag van sommige van zijn spelers. “Dit is niet de Marokkaanse manier”, zei hij. “We reageren soms overdreven als een wedstrijd is afgelopen. Als je een wedstrijd verliest, ben je altijd teleurgesteld. Mijn spelers zijn erg ambitieus, maar het was geen gebrek aan respect.”

© EPA-EFE

© REUTERS