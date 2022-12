Duizenden gestrande toeristen in Peru geëvacueerd: “Tegen zondag moet iedereen vertrokken zijn”

Duizenden gestrande toeristen zijn vertrokken uit de stad Cuzco in Peru nadat de luchthaven daar weer was geopend. Dat heeft de Peruviaanse minister van Toerisme Luis Fernando Helguero gezegd. Hij verwacht dat uiterlijk zondag alle toeristen zijn vertrokken die daar vastzaten.

Vanwege de onrust in Peru na het afzetten van president Pedro Castillo heerst in het hele land de noodtoestand en werden vliegvelden gesloten. In Cuzco, een belangrijke halte op de route naar de ruïnestad Machu Picchu, strandden zo’n 5.000 vakantiegangers. Evacuatie van toeristen uit Machu Picchu is moeilijker, omdat het spoor naar de toeristische attractie beschadigd is geraakt.

Het zuiden van de Andes geldt als het bolwerk van ex-president Castillo. De afgelopen dagen waren er wegblokkades en gewelddadige protesten. Ook in de hoofdstad Lima en andere steden eisten duizenden mensen het aftreden van Castillo’s opvolger, Dina Boluarte, en vervroegde verkiezingen. Bij de rellen vielen bijna twintig doden.

Het Peruviaanse parlement stemde niet in met de grondwetswijziging die noodzakelijk is om de verkiezingen naar voren te kunnen halen. Boluarte drong er zaterdag op aan die wetgeving snel aan te nemen. Ze weigerde echter tegemoet te komen aan de eis van demonstranten om zelf ook af te treden, omdat dat niets zou oplossen.