Prachtige dronebeelden van duizenden mensen op het ijs in Kalmthoutse Heide

Niets dan lachende gezichten zaterdag op het Stappersven in Kalmthout. Een paar duizend sportievelingen bonden de schaatsen aan om zich op het 7 centimeter dikke ijs te laten gaan. Gemeente, brandweer en natuurbeheer sloegen de handen in elkaar om de stormloop in goede banen te leiden. En dat werd gesmaakt door de winterfans.

De Kalmthoutse ijsmeester voerde zaterdagochtend nog een dikte-check uit en kwam op meer dan 7 centimeter wat meteen tot een “go” van de burgemeester leidde. De zon zorgde mee voor een prachtige dag.

Jong en oud vond de weg naar het Stappersven. Thomas Pels was er met twee kinderen. Voor Alec en Emile was het de eerste keer dat ze zich op het ijs konden uitleven. “Wij komen speciaal uit Antwerpen naar hier. We hadden gehoord dat we zorgeloos op het ijs konden. Daarom pakten we de slee mee, voor de kinderen is dit natuurlijk bijzonder prettig”, zegt Thomas.

© Robin Fasseur

Even verderop stonden enkele vrienden hun ijshockeyvaardigheden uit te testen. Joppe, Tijl, Robbe, Pieter Sam, Femke en Chloë vonden het de ideale ontspanning in deze examenperiode. “Maandag hebben we ons laatste examen, maar deze kans konden we niet laten liggen. Het is intussen als twee jaar geleden dat dit nog kon. Als kind kwam ik vaak met mijn ouders naar hier als er ijs lag”, zegt Femke.

Afspreken met de vrienden. — © Robin Fasseur

Mark Goossenaerts en Annick Beeckmans wonen achter de hoek en komen wekelijks naar de Kalmthoutse Heide. “We komen hier in alle weersomstandigheden om te wandelen met de hond, te fietsen en zoals nu te schaatsen. Je kan eigenlijk niet beter wonen dan hier in de buurt. Onze dochter is hier de voorbije dagen ook al geweest. Het is echt een prachtige dag. Hoe vaak maak je nog mee dat je kan schaatsen en dat bij een zeer zonnige dag”, zegt Mark.

Mark Goosenaerts en Annick Beeckmans. — © Robin Fasseur

Dean Dudha en Jens Roosens kwamen op het bijzonder originele idee hun vriend Nathan mee te tronen naar de Heide op diens verjaardag te vieren. De scoutsvrienden hadden een heuse bivak opgesteld en lieten de champagneflessen knallen. Wij wonen hier in de buurt en hopen dat Nathan zijn 29ste verjaardag nooit zal vergeten”, klonk het.

Feestjeeeeuuu! — © Robin Fasseur

Tussen de vele schaatsers troffen we Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs, eveneens op de schaatsen. “We hebben het nier aangepakt zoals je een evenement aanpakt. De Verbindingsweg is afgesloten en we hebben een nieuwe ingang gecreëerd. Op die manier werd het Stappersven meer toegankelijk. Enkele mensen van de gemeente houden een oogje in het zeil op en rond het ijs.”

“We hebben ook stewards ingeschakeld om het parkeren in goede banen te leiden en om te vermijden dat men gaat wild parkeren. Toen zaterdagochtend bleek dat het ijs 7 centimeter dik was, konden we het licht op groen zetten. Het water is trouwens amper een meter diep en dart komt door de droge zomer. We krijgen hier meer dan 1000 bezoekers over het ijs. Op het Stappersven komen voornamelijk locals. Iedere Kalmthoutenaar heeft thuis een paar schaatsen liggen, bij wijze van spreken. Het is logisch dat zij er deze dagen van profiteren. Zondag kan het ook nog, maar dan is het afgelopen. Vorig jaar hadden we in februari vijf schaatsdagen, maar dit jaar is het weer toch veel mooier”, zegt de burgervader.

(jbr)

© Robin Fasseur

© Robin Fasseur