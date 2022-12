Kevin De Bruyne spoelt WK-kater door met doelpunt en assist in oefenpartij, Courtois en Hazard hervatten training bij Real

© Action Images via Reuters

Kevin De Bruyne heeft zich meteen getoond bij zijn terugkeer bij Manchester City. De Rode Duivel was goed voor een doelpunt en een assist in een oefenpot tegen Girona. Hij werd ook meteen verkozen tot Man van de Match en spoelt de WK-kater zo toch een beetje door.

De beelden:

Courtois en Hazard hervatten training

Thibaut Courtois en Eden Hazard hebben na de teleurstellende WK-campagne van België de draad van de trainingen bij hun club Real Madrid weer opgenomen. De Koninklijke publiceerde zaterdag enkele video’s en foto’s van een rist internationals, bij wie de twee Rode Duivels, die worden verwelkomd door hun coach Carlo Ancelotti.

Real Madrid hervat de competitie op 30 december met een verplaatsing naar Real Valladolid. Na veertien speeldagen staat de regerende kampioen van Spanje tweede in de La Liga met 35 punten, twee minder dan leider FC Barcelona.

Nu Eden Hazard zijn afscheid als international heeft aangekondigd, kan hij zich voluit richten op zijn clubcarrière. Maar of zijn toekomst nog bij Real Madrid ligt, is twijfelachtig. Hazard, volgende maand 32, komt onder Ancelotti amper aan de bak. Hij heeft in Madrid wel nog een contract tot de zomer van 2024.