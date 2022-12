Haar hand hing vol bloed en was dubbel zo dik als normaal, maar Sofia Goggia verbijt de pijn op weg naar winst in afdaling

Sofia Goggia heeft zaterdag de tweede Wereldbeker afdaling in het Zwitserse St. Moritz op haar naam geschreven. De dertigjarige Italiaanse, die vrijdag nog geopereerd werd aan een breukje in haar linkerhand, haalde het voor de Sloveense Ilka Stuhec (+0.43) en de Duitse Kira Weidle (+0.52). De Amerikaanse Mikaela Shiffrin werd vierde en blijft leidster in de Wereldbeker.

Goggia raakte vrijdag tijdens de eerste Wereldbeker afdaling in St. Moritz een poortje. Na de race trok ze naar een ziekenhuis in Milaan waar ze een ingreep onderging aan een breuk in het tweede en derde middenhandsbeentje van haar linkerhand.

Zaterdag skiede ze met haar linkerhand vastgebonden aan haar skistok. Ze nam veel risico’s en veroverde zo de twintigste Wereldbekerzege uit haar carrière.

Eerder dit jaar werd ze op de Olympische Winterspelen in Peking tweede in de afdaling. Daar werd ze gehinderd door een pijnlijke knie. Op het WK vorig jaar in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo ontbrak ze met een knieblessure.

De tweede afdaling in St. Moritz werd zaterdag in zonnige omstandigheden afgewerkt. Vrijdag, toen met Elena Curtoni een andere Italiaanse won, was er nog een dichte mist op de Zwitserse piste.

