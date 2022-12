Mathieu van der Poel komt niet in het stuk voor in de sneeuw, vader Adrie verklaart: “Een gigantisch ei in zijn broek”

Wat Wout van Aert vorig jaar wel kon - winnen in de sneeuw - was voor Mathieu van der Poel niet weggelegd. De Nederlander kwam in Val di Sole niet verder dan een achtste plaats.

De renner zelf was na afloop niet bereid tot commentaar, vader Adrie wist wel waarom het met zijn jongste zoon niet liep zoals velen hadden verwacht. “Ik denk dat Matje vandaag met een gigantisch ei in zijn broek heeft rondgereden”, verklaarde Van der Poel senior. “Geen vertrouwen, zo simpel was het. Dat begon bij het inrijden en ging verder tijdens de wedstrijd. Michael Vanthourenhout reed hier met vertrouwen rond, Mathieu niet. Je zag het gewoon in elke bocht. Conditioneel is hij gewoon goed, daar ligt het zeker niet aan. Ik had het er met Christoph (Roodhooft, red) ook al over. Als je zijn hartslagen van de laatste vijf ronden gaat bekijken, dan denk ik niet dat hij boven een hartslag van 125 is uitgekomen. Hij is nooit in de wedstrijd geweest. Op een gegeven moment zag hij voor noch achter hem iemand rijden, af en toe zag hij er eentje op de grond liggen die tegen een paaltje aan was geklapt. Dan ga je nadenken, hé.”

En wij maar denken dat Mathieu fan was van technisch uitdagende parcoursen. “Je mag niet vergeten dat het bijna twee jaar geleden was dat hij fatsoenlijk gecrosst heeft”, verdedigde vader Adrie. “We hebben in het verleden ook al gezien dat hij na een stage wel eens iets minder durft te zijn. Ik weet hoe ze vorige week gewerkt hebben en dat ging allemaal goed. Deze prestatie is echt het laatste waar ik mij zorgen over maak. En dit gaat zeker niet blijven hangen. Volgende week is een andere wedstrijd op een ander parcours.”

Geen risico’s nemen

De ploegleiding van Alpecin-Deceuninck had hem ook op het hart gedrukt om de limieten niet op te zoeken. “We hadden op voorhand gezegd om niet te veel risico’s te nemen”, klonk het. “Het verdere veldritseizoen maar vooral het voorjaar zijn te belangrijk om hier iets te riskeren. Zie maar naar wat Iserbyt overkomt. Ik zag hem overal risico’s nemen en dan kan je toch heel veel verliezen. Het is niet omdat je zoals Eli voltijds crosser bent dat je hier je seizoen moet hypothekeren.”

Van der Poel senior staat bekend voor zijn kritische stem. Zijn wedstrijden als die in de sneeuw van Val di Sole op hun plaats op de kalender? “Waarom niet? Stel dat wij in België een winterprik krijgen, dan moeten we ook in de sneeuw crossen. Je ziet wel dat bepaalde renners, zoals Kevin Kuhn, hier boven zichzelf uitgroeien, simpelweg omdat hij in Zwitserland wel vaker met dit soort parcoursen geconfronteerd wordt. En hij heeft absoluut ook wel eens recht op zo’n parcours.”