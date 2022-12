Dartsanaliste hoopt dat “geboren entertainer” Dimitri Van den Bergh twijfels overwint op WK: “Anders wordt het dramatisch”

Dimitri Van den Bergh opent zaterdagavond zijn WK met een partij tegen Lourence Ilagan, de Filipino die verrassend won van Rowby-John Rodriguez in de eerste ronde. Onze landgenoot wil z’n eerste partij overleven, in tegenstelling tot vorig jaar. Maar dan zal het vertrouwen in zijn dartspijlen er wel moeten zijn. “Daaraan twijfelen is dramatisch voor een darter”, aldus Sky Sports-analiste en profspeelster Laura Turner.

Van den Bergh wisselde in september Unicorn in voor Target. Hij voelde zich er meteen thuis (“Hier ben ik geen nummer”) en stelde met veel trots zijn nieuwe pijlen voor op een launch in het Antwerpse Havenhuis. Op z’n eerste toernooi haalde ‘The DreamMaker’ meteen de finale, maar daarna speelde hij wisselvallig. Slechts één keer rondde hij de kaap van de 100 gemiddeld. En dus staat Van den Bergh met enige twijfel aan de start van het WK.

“Ik denk dat Dimi een wisselvallig seizoen achter de rug heeft, vergeleken met de voorbije jaren. (zucht) En hij is zo’n fantastische darter. Iemand die wij al lang tippen als een speler die het héél ver kan brengen”, aldus Turner, op dit WK ook co-commentator voor Sky Sports. “Hij zal nu al goed moeten zijn tegen Lourence Ilagan, maar als hij verder geraakt op dit WK zal hij de Dimi moeten zijn die de World Matchplay won. Hij won dit jaar wel twee World Series-manches en hij heeft die winnaarsmentaliteit, maar zijn game is de voorbije periode niet zo constant geweest als we van hem gewoon zijn. Hij moet dat niveau wel vinden als hij hier iets wil komen doen.”

“Faith” in de darts. Dat zal cruciaal zijn. “Ik ben waarschijnlijk de slechtste om dat aan te vragen (lacht). Ik heb 15 jaar een set gehad waarbij ik één pijl in het begin ben verloren, en dan met twee dezelfde en dus één aparte dart gegooid heb. Dus vertrouwen in je darts, dat is alles”, klinkt het. “Je wil dat je set in orde is en dat er geen twijfels zijn in je hoofd daaromtrent. Dus als die er zijn, dan is dat een probleem. De eerste set vandaag zal cruciaal zijn. Als Dimi zich kan settelen, dan zal dat hem mentaal enorm goed doen. Al die gedachten over zijn pijlen zullen dan verdwenen zijn. Als hij niet goed start… Dan gaat ie misschien weer twijfelen en dat is dramatisch voor een darter. Met zo’n mindset kan je niet winnen, want: wanneer stop je met veranderen? Dat hij nog maar één keer boven de 100 gemiddeld gooide met z’n nieuwe pijlen is op zich niet zo erg. Zolang hij het maar kan als het er écht op aankomt op dit WK.”

© BELGA

Hoge verwachtingen

Over een potentieel eindstation voor Van den Bergh wil de Engelse zich niet uitspreken. Wel weet ze, net als anderen in de perszaal, dat hij capabel genoeg is om het ver te schoppen.

“Het ding bij Dimitri is dat we altijd veel verwachten van hem sinds hij het Youth WK won, twee keer zelfs”, aldus Turner. “Dat hij er meteen zou staan, zeker na die gewonnen Matchplay. Maar hij is misschien niet zo snel gekomen als we verwacht hadden. Oké, jaar na jaar is hij wel beter geworden, maar we hadden waarschijnlijk gehoopt op meer majortitels. Dat is waar we op mikten met hem, dat wereldniveau, en dat zegt al veel natuurlijk. De World Series is tof, maar – en dat is onze eigen schuld – we zien hem graag nog meer presteren op toptoernooien. Het WK is echter voor hem gemaakt, met de sfeer en het publiek. Ironisch genoeg won hij die Matchplay in een lege zaal (lacht). Hij is een geboren entertainer en hij voelt zich echt thuis op een podium, dat zie je gewoon. Dat is ook belangrijk, want vooral daar moet je presteren. Hij is echt altijd gefocust. Als hij die concentratie en kalmte nu nog kan overzetten in nieuwe majortitels, dan zit het goed.”

Michael van Gerwen noemde Van den Bergh onlangs nog een “saaie darter” om tegen te spelen, omdat onze landgenoot de tijd neemt vooraleer hij gooit.

“Ik zou Dimitri niet traag noemen, eerder methodisch”, stelt de nummer 8 bij de vrouwen. “Zijn aanpak is altijd zen, alsof hij yoga gedaan heeft voor een match. Hij zit altijd in de zone. Als je hem vergelijkt met de echt snelle mannen, zoals Ricky Evans of Michael Smith, oké dan speelt hij minder snel. Maar traag? Nee, hij heeft zijn aanpak en ritme, en hij is sowieso een van de meest leuke spelers om naar te kijken. Zijn methode is gewoon heilig en hij houdt daaraan vast, knap.”