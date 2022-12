“Dat is precies een pop”: Marthe en Julia maken kennis met baby van Hanne in “K3, één jaar later’

Hanne Verbruggen (28) van K3 is nu een maand de fiere mama van zoontje Julien. In ‘K3, één jaar later’ toont ze haar baby voor het eerst aan de wereld, en aan haar collega’s Marthe en Julia. Ook de twee tantes blinken van trots.

In de aflevering is te zien hoe Marthe en Julia tijdens de zwangerschapsrust van Hanne met hun tweetjes het nieuwe K3-album Vleugels promoten. Tot ze plots een telefoontje krijgen van Hanne: “Ons zoontje is er!”

(lees verder onder de video)

De vriendinnen plannen al snel een bezoek in, en daar verovert Julien meteen de harten van zijn ‘tantes’. “Dat is een precies een poppeke”, zegt Marthe wanneer ze hem voor het eerst ziet. Ook mama Hanne krijgt geen genoeg van haar pasgeboren zoon. “Ik kan uren naar hem blijven kijken. Het voelt zo goed, dit is echt zalig.”

‘K3, één jaar later’, zaterdagavond om 19.55 uur bij VTM