De wereldbeker moet zondag de kroon op het levenswerk van Lionel Messi worden. “Als er nu iemand is die het verdient om dit WK te winnen, dan is Leo het”, zegt Ronald Koeman. Leo is voor de oud-coach van Barcelona de naam waarmee hij hem alleen maar kent en die hij in de omgang met de sterspeler gebruikte toen ze samenwerkten in Camp Nou.