Geen akkoord tussen Raskin en Standard, middenvelder reageert ontgoocheld op sociale media

De club is bereid om deze winter te onderhandelen over een transfer, anders verlaat hij de club komende zomer transfervrij. Of Raskin nog in actie komt voor de Rouches is erg twijfelachtig. Selim Amallah werd in oktober nog naar de B-kern gestuurd nadat zijn contractonderhandelingen op een mislukking uitdraaiden. Raskin is dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Antwerp sowieso geschorst.

De middenvelder maakte het nieuws van zijn nakende vertrek zonet zelf bekend op zijn Instagram-pagina en liet niet na om zijn ontgoocheling uit te drukken in enkele zinnen. “Quand le respect n’est plus servit ... il faut savoir quitter la table. Très déçu mais pas étonné”, schrijft Raskin.