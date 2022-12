Marokkaanse fans trotseren de vrieskou: “Winnen of niet, we schrijven geschiedenis”

Al tijdens de eerste minuten scoorden beide ploegen. De aanwezigen hopen op een overwinning. “We spelen goed, met Bilal El Khannouss (speler van KRC Genk, nvdr) moeten we vandaag winnen. We hopen op die derde plaats. Winnen of niet: Marokko heeft dit WK geschiedenis geschreven”, klinkt het bij een groep vrienden. Voor de gelegenheid heeft de organisatie een kraampje voorzien met muntthee, broodjes kefta, koffie en vuurpotten.

© zb

Genk

Ook in Bar Goud in het centrum van Genk wordt samen naar de wedstrijd gekeken, al zijn ze wel met minder dan tijdens de halve finale. Zo’n tweehonderd supporters van Marokko zijn verzameld in Bar Goud om de troostwedstrijd te volgen. Marokko mag dan wel een doelpunt achter staan, het geloof is er nog maar het smelt met de minuut weg. Het verschil is immers bij de beste drie of beste vier van de wereld horen. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat Marokkaanse fans hun feestje gaan voortzetten op de straten in Genk.

Kroatië komt vlak voor rust op voorsprong, tot teleurstelling van de aanwezige fans. — © zb

Papa Youssef geniet samen met zijn kinderen van een broodje kefta terwijl ze naar de match kijken. “We gaan inshallah winnen met 3-2 voor Marokko. We zijn sowieso blij omdat ze zover zijn geraakt.” — © zb

© zb