Glazen tafel is de doodsteek voor Paulien: ook deze ‘Thuis’-personages kwamen op een noodlottige manier aan hun einde

Maar liefst 60 sterfgevallen telt de Thuis-wiki na 28 seizoenen. Met de onverwachte dood van Paulien in de aflevering van vrijdag erbij, staat de teller op 61 doden. De meeste personages werden afgemaakt door een psychopaat, lieten het leven in een gevecht of bezweken aan een gezondheidsprobleem. Maar enkelen kregen, net als Paulien, een wel heel noodlottig einde. Alsof de schrijvers niet snel genoeg van hun personage af konden zijn.