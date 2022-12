IJskoning Vanthourenhout technisch de beste in Val di Sole: “Had gedacht dat Van der Poel ging laten zien hoe er op ijs gereden moest worden”

Michael Vanthourenhout was technisch de beste op het Italiaanse sneeuw in Val di Sole en was dan ook erg blij met de zege in de Wereldbeker. Al had de Europese kampioen op meer concurrentie van Van der Poel gerekend.

“Ja het ging heel goed”, stak een blije Vanthourenhout van wal. “Ik denk dat het de bedoeling was om zo weinig mogelijk fouten te maken. Iedereen heeft er zeker wel eentje gemaakt want het was dan ook erg verraderlijk vandaag. Elke ronde werd het gladder en gladder. Ik had niet verwacht om zo lang aan de leiding te rijden. Eigenlijk dacht ik dat Mathieu (Van der Poel, red.) eens ging tonen hoe er op ijs moest gereden worden. Maar ik heb mijn eigen koers gereden. Ik wist niet waar hij zat”, vertelde hij bij Proximus Pickx.

“Ik denk dat het nog een mooie strijd was met Niels (Vandeputte, red.) maar ik probeerde mijn eigen tempo te zoeken en dat was wel hoog genoeg blijkbaar. Volgens mij is de kunst op een parcours als dit om je fiets zo veel mogelijk het werk te laten doen. Als je probeert tegen te sturen, dan lig je onderuit. Ik hoop aan dit succes een verlengstuk te breien in de kerstperiode”, aldus Vanthourenhout.

Nummer twee Vandeputte: “Dit pakken ze mij niet meer af”

Vanthourenhout had nog enige tijd een taaie klant aan Niels Vandeputte, ploegmaat van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck, maar reed uiteindelijk wel gewoon weg van hem. Vandeputte kon de achtervolgers afhouden en boekte een knappe tweede plaats. “Het podium kunnen rijden in de Wereldbeker is er niet velen gegeven. Ik rijd al heel mijn leven enorm graag op sneeuw en ijs, het parcours ging me goed af. Om het hier te kunnen laten zien, dat is geweldig”, gaf een glunderende Vandeputte na afloop aan.

“Gisteren (tijdens de verkenning, red.) kon ik hier nog niet helemaal mijn ding doen. Maar vandaag lag het anders en had ik al heel veel vertrouwen bij de opwarming. Dat kon ik dan meteen doortrekken in de wedstrijd. Dit kunnen ze mij niet meer afpakken.”