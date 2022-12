De duikers met de luguberste klussen: “Ik haalde een voet en been boven. Dan slik je wel”

Op 15 december 1972 ging de eerste duiker van de civiele bescherming te water. Een bescheiden begin: er waren nauwelijks een paar duikers, die hun eigen materiaal meezeulden. Ze kazerneerden in Crisnée, ten zuiden van Tongeren, net onder de taalgrens. Vijftig jaar later is de duikersploeg van de civiele bescherming een minutieus geoliede machine. In theorie zijn er zelfs twee: eentje aan Vlaamstalige kant in Brasschaat bij Antwerpen en eentje in Wallonië, de oercolonne van Crisnée.

In de praktijk opereren ze altijd samen, als één team. Sinds de hervorming van 2019 is dat zo. Toen werden ze zes kazernes van de civiele bescherming onder impuls van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) herleid tot twee. Eentje in Brasschaat en eentje in Crisnée. Twee gelijken, spiegels zelfs, met dezelfde secties en dezelfde specialismen. Twee duikersteams – zeven man in Brasschaat, vier in Crisnée – die dus samenwerken als waren ze één. Soms zijn er wel eens kleine communicatiestrubbelingen, geven ze toe. “Maar nooit onoverkomelijk”, zegt Claude Chardon, de chef van de duikers van Crisnée. “De Vlamingen spreken wat Frans, de Franstaligen doen hun best in het Nederlands met veel haar op. We kennen elkaar door en door en we vertrouwen elkaar blindelings. Dat communiceert sowieso makkelijker.”

Een halve eeuw geleden was autowrakken ophalen hun hoofdbezigheid. Toen al lagen de waterlopen en kanalen in ons land vol roestend ijzer, auto’s die gedumpt waren door dieven of die er ingesukkeld waren, vaak zonder dat iemand het merkte.

© Kris Van Exel

Troebel water

Dat is vijftig jaar later niet anders. “We hebben er al honderden uitgehaald. Ooit eens driehonderd in een jaar”, zegt Dirk Van Tendeloo, de sectiechef van de duikers van Brasschaat. Laatst nog lagen ze vier weken lang in het troebele water van het kanaal Brussel-Charleroi in Seneffe. De sonar van de scheepvaartpolitie had ontdekt dat daar een bonte verzameling autowrakken op de bodem lag. “63 hebben we er bovengehaald. Je vraagt je af hoe ze er terechtkomen. Het kan toch niet dat dat allemaal vluchtauto’s zijn van bandieten.”

Het is een open vraag voor de duikers. “We zoeken en vinden. Daar stopt het. Wij zijn geen onderzoekers, wij zijn een ondersteunende dienst.” In de halve eeuw van hun bestaan hebben de duikers van de civiele bescherming behoorlijk wat – euh – watertjes doorzwommen. En meestal waren die behoorlijk troebel. “Onze kanalen en rivieren blinken niet uit in zichtbaarheid onder water”, zegt Michel Corluy, een van de duikers van Brasschaat. “Als we al tien centimeter ver kunnen zien, zijn we heel content. Meestal gaat het op de tast onder de water. Je zou kunnen zeggen dat we niet vinden, maar voelen.”

Dat voelen is niet altijd even aangenaam. Tot 1994 maakten autowrakken de dienst uit. Een jaar later veranderde dat. In de nasleep van de zaak-Dutroux werd de Cel Vermiste Personen opgericht. De duikers van de civiele bescherming moesten opeens niet alleen naar wrakken maar ook naar lichamen duiken. Een aanpassing, dat zeker. Maar ook een opwaardering, zegt Claude Chardon. “Het kwam occasioneel wel eens voor dat in een voertuig dat we uit het water haalden nog een lichaam zat.”

Ogen in het donker

Anno 2022 halen de duikers van de civiele bescherming per jaar tussen de 10 en 25 lichamen uit het water. Een hels werk, geven ze grif toe, want een zoektocht naar een lichaam is om verschillende redenen niet vanzelfsprekend. “Je ziet doorgaans helemaal niks. We gaan af op wat het TST ons zegt”, zegt Dirk Van Tendeloo. Dat TST – technical support team – is de scheepvaartpolitie die met hun sonars de bodem afspeuren. Waar iets zou kunnen liggen, leggen ze een boei uit. “Zonder hen zijn we hulpeloos. Zij zijn onze ogen in het pikdonker.”

© Kris Van Exel

Als de boei er ligt, gaan de duikers te water. Dat moet snel, zegt chef Dirk. Een lichaam, of een ander object, verplaatst zich constant in het water. Door de stroming, door passerende boten. Na een kwartier ligt het al ergens anders.” Dat immer deinende water is bepaald hatelijk, zegt hij. “We hebben al heel vaak aan specialisten gevraagd of er geen wetenschappelijk model kan worden gemaakt over hoe een levenloos lichaam in het water beweegt.”

Dat is onmogelijk. Te veel onbekende factoren. “Elk lichaam in het water komt in een drijffase terecht, maar dat hangt af van wat de persoon gegeten heeft, hoe zwaar het lichaam is, welke kleren het draagt. En dan zijn er ook nog de passerende boten én de stroming. Ik heb het al meegemaakt dat een lichaam twintig kilometer van de plaats waar die persoon in het water was gevallen, werd gevonden. Meegenomen door een boot.”

En als het toch op de plek ligt die de sonar aanduidt, is het ook niet vanzelfsprekend, zegt duiker Michel. “Vergeet niet: doorgaans zien we geen hand voor ogen. We zoeken op de tast, tot we iets voelen.” Hij heeft het meer dan één keer meegemaakt, zegt hij. “Ik voelde iets dat op een voet leek, en een been. Toen ik het boven water haalde was het net dat: een voet en een been. De rest van het lichaam hing er niet meer aan. Dan slik je wel. “

Dagelijkse kost is zo’n lugubere klus niet. Maar ze beschouwen het wel als hun verdomde plicht, zegt chef Dirk. “Ons werk zorgt ervoor dat de nabestaanden een antwoord hebben. Hun dierbare is gevonden. Hun rouwproces kan beginnen. Dat is onze drijfveer. Elke keer opnieuw. Maar het is soms hard. Gelukkig zijn we een heel hecht team. We kunnen wel beroep doen op een psycholoog, maar meestal is het niet nodig. We lossen het onder elkaar wel op.”

Het zijn niet al auto’s en lichamen die de klok slaan op een doordeweekse werkdag van een duiker van de civiele bescherming. “De politiediensten en het parket vragen ons voor van alles. Twee weken geleden hebben we in de Damse Vaart nog gedoken naar een wapen van de Bende Van Nijvel. Onbegonnen werk. Eendenkroos, pikdonker en troebel water dat vol met takken lag van de bomen die daar op de oever staan.”

© Kris Van Exel

Chaos in Theux

En dan zijn er die momenten die bijblijven, zoals 14 juli 2021. “We hadden die voormiddag een klus in Antwerpen in het Lobroekdok”, zegt Dirk. “Rond de middag ging de telefoon. Er was iets in Wallonië, in Theux. Een overstroming of zoiets. Het was heel onduidelijk. We zijn onmiddellijk naar de kazerne gereden om al het mogelijke materiaal op te pikken omdat we niet wisten wat ze zouden moeten doen.”

Ter plaatse was het een grote chaos, zegt Dirk. “Regen met pijpenstelen, kolkend water in de straten. Mensen die vastzaten in hun huis. Er was geen coördinatie. Iedereen trok aan onze mouw. We hebben onze boot gepakt en overal geholpen waar kon. Op den bots. Onze radio’s en gsm’s waren direct plat. We hebben gelukkig een bejaard koppeltje, tachtigers, kunnen ontzetten. Ze zaten boven in hun huis, het water kolkte langs alle kanten. Ineens kwam een kast op ons afgedreven, razendsnel. We hebben nog net met een roeiriem dat ding kunnen wegduwen, of het knalde frontaal op de boot. Gelukkig hebben we die mensen gezond en wel kunnen redden.”

Die dag charterden de duikers ook nog een bulldozer om mensen met de laadbak van de machine uit het hun huis te ontzetten. “Dertig uur aan het stuk hebben we toen gewerkt. Ik weet echt niet meer hoeveel mensen we hebben geholpen, maar het waren er veel.” De duikers van de civiele bescherming waren de allereersten die ter plaatse kwamen, zegt duiker Michel. “Toen we vertrokken, is de hulp van de rest van het land op gang gekomen. Daar zijn we wel trots op, dat we dat hebben kunnen doen.”

En ja, het was gevaarlijk, geeft chef Dirk toe. “Het is nu eenmaal onze job. We doen er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Maar soms moet je hier een daar een risico nemen, zoals toen met de overstromingen. Altijd berekend, dat wel.” Toch loopt dat een heel zeldzame keer slecht af, zoals elf jaar geleden. Bij een zoektocht naar twee verdwenen meisjes in de Maas bij Luik, liep het mis. Olivier Rouxhet, duiker van Crisnée, liet het leven. Een zwarte dag voor het Divers Rescue Team.

“We zijn heel goed opgeleid, hanteren strenge veilgheidsprocedures, laten niks aan het toeval over. Maar soms slaat het noodlot toe. Dat onze collega toen is omgekomen, is verschrikkelijk. Het is het enige dodelijke ongeval in die vijftig jaar. Maar het is er eentje te veel.”