Arbeider in graafmachine ontsnapt aan veel erger wanneer brug instort tijdens sloopwerken

Sloopwerken aan deze brug in de Indiase staat Gujarat zijn voor een arbeider bijna fataal afgelopen. Tijdens de laatste fase van de sloop brak het resterende deel van de brug plots in tweeën. De arbeider die in de graafmachine zat, viel bijgevolg negen meter naar beneden, maar raakte als bij wonder niet gewond. “Dat was nipt, de arbeider had niet ingeschat dat de brug op deze manier zou instorten”, klonk het in een reactie van de lokale autoriteiten. Vooral het feit dat de graafmachine niet overkop ging, zou veel erger hebben vermeden.