Sterrenchef proeft 12 diepvrieskroketten en de goedkoopste blijkt de op één na beste: “Ik zou ze zonder gêne thuis serveren”

Als er één periode is in het jaar waarbij er overal te lande kroketjes op tafel komen, dan is het zonder twijfel eindejaar. Bij de kalkoen, een stukje wild of allerhande feestelijke stoofpotjes. Sterrenchef Danny Horseele dompelde er twaalf verschillende onder in zijn frietpot op zoek naar die kroketten waarmee je kan uitpakken op de feesttafel, diepvries of niet. En hij vond er: “Deze zijn spotgoedkoop, maar ik zou ze zonder gêne serveren bij me thuis.”