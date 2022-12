Michael Vanthourenhout pakt uit op gladde parcours, Van der Poel neemt snipperdag, Iserbyt geeft op na valpartij

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft op een gladde omloop autoritair de wereldbekercross in het Italiaanse Val di Sole gewonnen, het was zijn vijfde seizoenszege. Mathieu van der Poel voelde zich onzeker, besloot geen risico’s te nemen en liet het lopen. Eli Iserbyt kwam ten val en gaf op. Wout van Aert is op stage met de wegploeg van Jumbo-Visma en kwam niet aan de start.

Als de sneeuw los had gelegen, had Val di Sole spek naar de bek van grote motor Mathieu van der Poel kunnen zijn, maar in deze harde en gladde toestand vond Van Der Poel er niets aan. De Nederlander deed nooit mee en koos er al vrij snel voor om gewoon zonder kleerscheuren de finish zien te halen. Hij liep binnen op 3 minuten 14, wie had dat vooraf gedacht?

Michael Vanthourenhout liet het niet aan zijn hart komen en maakte er een onemanshow van. De 22-jarige neprof Niels Vandeputte van Alpecin-Deceuninck werd knap tweede, Kuhn derde en wereldbekerleider Laurens Sweeck vierde. Door het wegvallen van Iserbyt doet hij een uitstekende zaak in het klassement.

De Zwitser Kevin Kuhn staat bekend als een snelle starter en deed die reputatie alle eer aan. Bij het ingaan van de tweede ronde hadden we een viertal voorin: Kuhn, Vanthourenhout, Iserbyt en Vandeputte. Sweeck passeerde als vijfde, topfavoriet Mathieu Van der Poel kon zijn slechte startpositie niet goedmaken en volgde al op negentien seconden.

MVDP voelde zich niet in zijn sas op de gevaarlijke en spekgladde omloop. Bij het ingaan van de derde ronde was hij niet dichterbij gekomen: hij kwam als zevende door op twintig seconden. Kennelijk het signaal om het helemaal te laten lopen.

“Vooraan komt hij niet meer, hij voelt zich zeer onzeker op de sneeuw”, zei vader Adrie van der Poel live voor de microfoon van Renaat Schotte. “We hebben dan maar beslist dat hij op safe speelt. Voor de wedstrijd was hij al niet positief, al hadden we verwacht dat hij korter zou zitten. Conditioneel is hij goed en we hebben ervoor gekozen dat hij dit zonder kleerscheuren zou proberen door te komen.”

Intussen reed de verrassende neoprof Niels Vandeputte op kop met Michael Vanthourenhout in zijn zog. Het tweetal begon aan de vierde ronde met een 17 seconden op Iserbyt en co. Vanthourenhout zette Vandeputte onder druk en nam afstand van hem. Bij de aanvang van de vijfde ronde had Vanthourenhout 12 seconden voorsprong op Vandeputte, die zichtbaar al diep was moeten gaan.

De situatie aan het begin van de zesde ronde was riant voor Vanthourenhout: 36 seconden lag hij voor. Toen Vandeputte ook nog lek reed, lag de witte loper helemaal uitgerold voor de Europese kampioen. Hij won met groot gemak.