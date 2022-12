Flitscontrole aan Kerstmarkt Nieuwerkerken

De politie zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft haar LIDAR-flitspaal opgesteld aan de Kerkstraat ter hoogte van het gemeenteplein. De snelheid is dar beperkt tot 30 km per uur.

Na Domino op vrijdag is het zaterdag de beurt aan Discobar Vaneigens om voor sfeer te zorgen op de Kerstmarkt van Nieuwerkerken. Sinds vrijdag is ook de LIDAR-flitspaal aanwezig. Die staat opgesteld aan de Kerkstraat, ter hoogte van het gemeenteplein. Dat is een zone 30, dus de maximumsnelheid is daar beperkt tot 30 km/uur. len