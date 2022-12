Argentijns bondscoach Scaloni: “Finales worden niet gespeeld, die worden gewonnen”

Bij Frankrijk waart een virus rond, in het Argentijnse kamp is het veel rustiger.Bondscoach Lionel Scaloni moet zich alleen maar opwinden over de vragen over Lionel Messi die onophoudelijk op hem worden afgevuurd.

Scaloni wordt een beetje moe van die vragen over Lionel Messi die eindelijk wereldkampioen kan worden.

“Het is niet alleen Messi of alleen Mbappé”, aldus Scaloni. “Het wordt een collectief gebeuren morgen, het gaat niet om het individu. Argentinië en Frankrijk hebben wel meer goede spelers dan Messi en Mbappé. Elke speler die straks op het veld staat, kan de wedstrijd beslissen.”

Dan toch maar weer de vraag hoe het met Messi gaat. Hij leek last te hebben van de hamstrings.

“Messi is zoals elke Argentijn gelukkig,” antwoordt doelman Emiliano Martinez in de plaats van de bondscoach. “Hij is beter dan toen we de Copa America wonnen en toen was hij al niet te stoppen. Fysiek is hij nog beter geworden. Als we goed verdedigen, kan de beste speler ooit wel het verschil maken.”

Underdog

Bij de Fransen waart dan weer een virus rond. Dat kan wel in het voordeel van de Argentijnen spelen.

“Van het virus dat bij de Franse spelers zou rondwaren, weet ik niets”, aldus Scaloni. “Wij bereiden gewoon onze match voor. Ik wil wel strafschoppen vermijden en we hopen dat Messi met de trofee zal staan zwaaien. Finales worden niet gespeeld maar gewonnen.”

Doelman Martinez noemt Argentinië de underdog.

“Wij zijn underdog tegen Franrkijk en dat bevalt ons. We voelen ons daar niet slechter door. We voelen ons nooit superieur maar ook nooit minderwaardig. Met de finale van de Copa America in Maracana vorig jaar waren we ook de underdog tegen Brazilië dat de Copa in eigen land organiseerde. Toen hebben we ook gewonnen.”

Kritiek gekregen

Tot slot bekent Scaloni, die in 2019 bondscoach werd zonder de minste ervaring, dat hij niet goed beseft wat er allemaal gebeurt.

“Ik voel me als in een droom als bondscoach van Argentinië”, aldus Scaloni. “Ik heb kritiek gekregen na mijn aanstelling wegens mijn gebrek aan ervaring. Ik vond dat normaal want ik had ook geen ervaring. Ik besef dat er twijfels waren. Weet je, in Argentinië is voetbal meer dan een sport. Maar ik kan de druk aan. Deze druk heb ik graag, op de vooravond van een WK-finale. Ik wil nu al iedereen bedanken. Iedereen voelt zich deel van dit succes, ze hebben allemaal bijgedragen. Niet het feit dat we in de finale staan, maakt me het meest blij. Wel dat iedereen zich goed voelt in zijn rol. Ook de invallers. Zij gaan mee de geschiedenis in. Mijn doel was het publiek met het nationale elftal te verzoenen en tot hiertoe is dat gelukt.”