Puck Pieterse wint glijpartij op spekgladde parcours in Val di Sole, Van Empel geeft op na zware val: “Iedereen maakte foutjes”

Puck Pieterse heeft optimaal geprofiteerd van de pech van Van Empel en reed autoritair naar de zege in Val di Sole. De mountainbikster voelde zich het meest comfortabel op het gladde parcours.

“Het was spekglad, in de tweede bocht ging ik al op mijn snufferd. Maar iedereen heeft foutjes gemaakt. Ik ben blij dat ik mijn vermogen kwijt kon op de stukken waar het kon en op de andere stukken niet te hard ben gevallen”, zei de winnares op Play Sports. “Bepaalde stukken leken iets gladder naarmate de wedstrijd vorderde, maar ik kreeg tegelijk een beter gevoel van waar ik kon rijden en waar niet. “

Door de zege en het uitvallen van Van Empel verkleint Pieterse haar achterstand in de wereldbeker tot 65 punten.

“Ik zou nog wel een paar wedstrijden moeten winnen om de ruime voorsprong van Fem goed te maken, ze kan zelfs nog een wedstrijd missen. Alles is nog mogelijk, maar ik verdien mijn punten graag als Fem niet zo hard valt.”

Fem van Empel was tijdens de verkenning al ten val gekomen en met haar hoofd tegen een paaltje terechtgekomen. Bij de start van de cross bloedde haar knie nog, geen ideale situatie dus. “Ik raakte uit een spoortje en het ligt heel hard, dus als je het spoortje raakt, dan verlies je de controle”, zei ze.

En ook in de race liep het snel verkeerd. In de tweede bocht ging de Italiaanse Silvia Persico onderuit, de eerste van ontelbare valpartijen van de Italiaanse, gevolgd door Puck Pieterse. Fem van Empel moest in de remmen en raakte opgesloten achter een pak rensters. Ceylin del Carmen Alvarado bleef overeind en profiteerde door meteen een kloofje te slaan.

Voor het ingaan van de tweede ronde waren Pieterse en Persico al bij Alvarado gekomen. Van Empel volgde op liefst 33 seconden. In de tweede ronde kwam Van Empel nog eens ten val: dit keer met fatale gevolgen. De leidster in de wereldbeker kwam met haar dijbeen tegen een paaltje terecht en moest weggedragen worden op een draagberrie.

Aan de kop van de koers ging Alvarado op het steile knikje over de kop. Puck Pieterse kreeg zo een vrijgeleide.

Aan het einde van de derde ronde had Pieterse 22 seconden voorsprong op Persico en Alvarado. En het schuiven en vallen ging maar door: in de vierde ronde ging Persico nog eens tegen het gladde dek met kettingproblemen tot gevolg. De Italiaanse zou niet meer in de buurt van Alvarado komen.

Bij het ingaan van de vijfde en voorlaatste ronde volgde Alvarado op 32 seconden van Pieterse. Persico was teruggeslagen naar de derde plaats op 56 seconden. Manon Bakker, ook gevallen, telde als vierde 1’24” achterstand. Het veld was dus helemaal uiteengeslagen.

Bij de finish telde Alvarado 41 seconden achterstand, Manon Bakker werd nog derde door de vele valpartijen van Perisco. De Italiaanse verspeelde in de slotfase een quasi zekere derde plaats. “Het was zo glad, maar ik ben blij met mijn vierde plaats, want het is mijn eerste wereldbekerwedstrijd”, aldus Perisco. “Ik hoopte natuurlijk op een podiumplaats, maar ik moet de Italiaanse supporters hier bedanken.”