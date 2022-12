Geen onmiddellijke plannen voor Limburgse terugkeer Caroline Gennez: “Maar ik ben heel tevreden”

Gennez, Rousseau en Vandenbroucke kwamen vandaag samen in het Brusselse hoofdkwartier van Vooruit om de vervanging van Meryame Kitir te spreken. De Genkse politica stopt met onmiddellijke ingang als minister van Ontwikkelingssamenwerking. Kitir wordt vervangen door Caroline Gennez.

Gennez was van 2001 tot 2003 gemeenteraadslid in Sint-Truiden, in 2003 was ze er ook even schepen. Nadien verhuisde ze naar Mechelen. Of haar terugkeer naar de voorste posten van de politiek ook een terugkeer naar de Limburgse heimat inhoudt? “Nee, ik kom niet terug naar Sint-Truiden”, laat Gennez weten.

Met het ontslag van Kitir verliezen de socialisten in Limburg nochtans een van de absolute kopstukken.