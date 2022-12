VIDEO. Fem van Empel komt zwaar ten val en moet opgeven op levensgevaarlijk parcours in Val di Sole, maar kan alweer wandelen: geen breuk, morgen scan

Brute pech voor wereldbekerleidster Fem van Empel. Nadat ze tijdens de verkenning al eens ten val was gekomen en met haar hoofd tegen een paaltje terecht kwam, viel de Nederlandse in de tweede ronde van de cross zwaar en moest opgeven. Het wordt schade opmeten, maar die leek in eerste instantie aanzienlijk: ze moest zelfs op een draagbaar weggedragen worden. “We hoorden het kraken tot hier. Ik heb er kippenvel van”, zei ooggetuige Bart Wellens voor de microfoon van Renaat Schotte op Play Sports. Tegen het einde van de cross kwam er goed nieuws, want Van Empel moest niet naar het ziekenhuis gevoerd worden en liep alweer rond, weliswaar tastend naar de dij en in tranen.

Van Empel was in de tweede bocht opgehouden door een val van Persico en moest achtervolgen. Bij een inhaalmanoeuvre kwam ze met haar dijbeen hard tegen een paaltje terecht. Door de val tijdens de verkenning was ook haar knie al gehavend.

Van Empel moest op een draagberrie weggedragen worden en lag de rillen in warmtefolie.

“Het was schrikken”, zei Van Empels ploegleider Tom De Kort. “Als een renster blijft liggen, weet je sowieso dat het erg is. Fem was aan het krijsen van de been. De hulpdiensten waren snel ter plaatste en vreesde voor een beenbreuk ter hoogte van de bil. Gelukkig ziet het er momenteel goed uit. Twee dokters hebben haar onderzocht en pijnstilling gegeven. Dan heeft ze stap per stap geprobeerd te bewegen en ze kon stappen. Normaal gaat ze morgenvroeg om negen uur het vliegtuig op en dan gaan we morgen een RX-scan laten nemen in Nederland ter controle om te checken of er toch geen barst is. Wij noemen dat een paardenbeet, de dijbeenspier die geplet zat tussen het bot en de paal. Zo’n paardenbeet is zeer pijnlijk. Maar dat ze zo riep had ook te maken met alles wat door haar hoofd ging: zit mijn seizoen erop? Is mijn klassement om zeep? Laat ons hopen dat dit niet haar laatste wedstrijd was voor ons (op 1 januari gaat Van Empel naar Jumbo-Visma, red.)”