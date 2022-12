Meryame Kitir (Vooruit) stopt als minister in federale regering, Caroline Gennez legt straks eed af

Meryame Kitir was sinds midden oktober met ziekteverlof. Ze zal niet terugkeren als minister. “Deze moeilijke beslissing is nodig in het belang van het mentale welzijn van haar medewerkers en haarzelf”, luidt het persbericht. “Een onderzoek naar het psychosociaal welzijn op het kabinet toonde aan dat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is de werkrelaties te herstellen. Over dit psychosociaal onderzoek zal verder niet gecommuniceerd worden, om evidente privacyredenen en in het belang van het mentaal welzijn van alle betrokkenen.”

“Eens ze volledig hersteld is, zal Meryame terugkeren naar de Kamer. Daar zal ze met haar ervaring en expertise de Vooruit-fractie versterken.”

Caroline Gennez legt om 18.30 uur bij de koning de eed af als nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid. “Caroline heeft de nodige ervaring om deze departementen met onmiddellijke ingang deskundig te leiden”, meldt Vooruit nog. “Samen met Frank (Vandenbroucke, nvdr.) zal ze in de federale regering de stem van Vooruit vertolken en hard werken om de socialistische verwezenlijkingen op het vlak van koopkracht, zorg en klimaat te versterken.”