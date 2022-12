Hanne en Stijn Desmet stuwen België naar drie zilveren medailles op één dag op Wereldbeker in Almaty

België heeft zaterdag maar liefst drie zilveren medailles geoogst op de Wereldbeker shorttrack in het Kazachse Almaty. Zowel Stijn als Hanne Desmet werden twee op de individuele 1.500 meter, nadien pakten ze ook nog samen met Tineke den Dulk en Ward Petré zilver in de gemengde aflossing.

De Belgische shorttrackers zijn in vorm en de shorttrackpiste van het Kazachse Almaty lijkt onze landgenoten goed te liggen. Vorige week was er al drie keer eremetaal voor de Belgen in de eerste Wereldbeker in Almaty (brons voor de gemengde aflossing, zilver voor Stijn Desmet op de 1.500 meter en goud voor Hanne Desmet op de 1.500 meter) en zaterdag deden onze landgenoten dat kunststukje nog eens vlotjes over.

Stijn Desmet (24) voegde aan zijn zilveren medaille van vorige week nog eens zilver toe op de 1.500 meter. Enkel de Zuid-Koreaan Ji Won Park was te snel. Even later was er ook zilver voor zus Hanne Desmet (26) op de 1.500 meter. Vorige week zondag won Desmet op die afstand nog haar allereerste Wereldbeker ooit door de Canadese Courtney Sarault te vloeren, zaterdag leek ze dat opnieuw te doen tot Sarault er in de laatste bocht toch nog over ging. Op het einde van de dag zetten broer en zus Desmet de kroon op het werk met een derde zilveren medaille met de gemengde aflossingsploeg. In een team met Tineke den Dulk en Ward Petré finishte België in het zog van Zuid-Korea. Polen werd op respectabele afstand derde.

De nieuwe medaille is een flinke opsteker voor het Belgische mixed-relay-project waar de atleten zelf veel energie insteken zonder daarvoor budget van de overheid te krijgen. Na twee zilveren en een bronzen medaille op drie deelnames staat de Belgische ploeg ondertussen derde op de wereldbeker-ranglijst en lijkt een plek op het WK niet meer te kunnen ontsnappen.

