Duitse arts intensieve zorgen trekt aan alarmbel: “Nog nooit zoveel mensen ziek gezien”

Het aantal mensen in Duitsland dat momenteel lijdt aan een infectie of ziekte ligt op een historisch hoog niveau. Dat zegt Christian Karagiannidis, voorzitter van de Duitse vereniging voor intensieve zorgen en spoedeisende geneeskunde in de Rheinische Post. “Het ziektecijfer onder de bevolking is momenteel extreem hoog, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt”, klinkt het.

Volgens Karagiannidis zijn in veel Duitse regio’s bijna alle bedden op de dienst intensieve zorg bezet. Hij benadrukt dat coronavirusinfecties niet meer het grootste probleem zijn. “Momenteel bestrijden we een zeer breed scala aan ziekten: griep, RS-virus, coronavirus en andere luchtwegaandoeningen, plus de gebruikelijke noodsituaties.” Hij hoopt dan ook dat de kerstvakantie voor verlichting zorgt, omdat het aantal opnames dan vaak daalt.

Naast het extreem hoge aantal patiënten kampen de Duitse ziekenhuizen ook met leveringsproblemen van een aantal medicijnen. Karagiannidis roept lokale medicijnfabrikanten op om bepaalde middelen van tevoren te produceren en op voorraad te houden, zodat ze in voldoende mate aanwezig zijn. “Ik vind het voor een land als Duitsland zorgelijk dat we al heel lang keer op keer met zulke tekorten te maken hebben, en dat dit tekort extra nijpend is geworden door de vele besmettingen.”