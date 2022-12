Boswachters moeten grove middelen inzetten om hert te bevrijden uit modderpoel

Boswachters William Miedema en Tyler Cerny hebben op creatieve wijze het leven van een hert in de Amerikaanse staat Colorado gered. Het dier zat vast in een modderpoel en raakte er op eigen kracht niet meer uit. Pas toen de grove middelen werden ingezet, raakte de situatie opgelost. Twee ratelbanden en een quad brachten redding.

Miedema en Cerny gingen na een melding van de U.S. Forest Service onmiddellijk ter plaatse. Aanvankelijk probeerden ze met hun handen aan het gewei van het hert te trekken om het dier te bevrijden, maar dat bleek niet eenvoudig. Enkele pogingen met de quad brachten gelukkig wel het gewenste resultaat. “Het was een moeilijke taak, maar het is gelukt”, klonk het nog op Twitter. “Dank aan de autoriteiten om dit dier in nood te melden.”

(kmlo)