BetFirst BNXT League: uitkijken op tiende speeldag naar Amerikaanse injectie bij Luik

Luik werd begin deze week overgenomen door het Amerikaanse Mickael Sports Group (MSG) Het is de eerste Belgische basketbalploeg ooit die door buitenlanders is overgenomen. Dat de MSG Group met Pete Mickael en David Gutterie enkele makelaars heeft die Amerikanen onderbrengt in Luik is wel een bedenkelijke situatie en dit vooral richting jonge Belgische talenten. Ernie Cambo, founding member van MSG, is de nieuwe eigenaar/voorzitter van Luik. De schulden werden meteen afgelost en met AJ John en Anthony Cambo, zoon van ..., werden al twee Amerikaanse aanwinsten uit de eigen “stal” bij Luik gedropt. Ook een Amerikaanse coach Brad Greenberg, een Israëlische assistent Daniel Gutt en een Amerikaanse Director of Operations (Adam Kaplan). Of de twee spelers en nieuwe coaches vanavond effectief bij Luik kunnen debuteren was vrijdagavond nog niet duidelijk. Dat hing af of de administratie tijdig klaar was. Indien niet moet Olivier Frédéric, de tweede assistent onder Lionel Bosco en fysical trainer van Luik, overpakken. Coach Lionel Bosco is immers ontslagen. Voor coach Sam Rotsaert en Charleroi ook geen gewone situatie. Zij weten dus niet tegen welk Luik ze vanavond zullen aantreden.Daren Queenan in Aalst, Justin Cage in Bergen Vanavond worden twee Amerikanen die lang in België speelden in de bloemetjes gezet. Daren Queenan, de sterspeler van 1992 tot 1999 bij de Ajuinen en misschien wel in de top-5 van beste Amerikanen ooit in België, woont de Vlaamse klassieker Okapi Aalst-Oostende bij. Okapi Aalst-Oostende is in het Forum altijd een pikant duel. Ook on the road is de kustploeg tegen een dit seizoen sterk spelende Okapi echter de favoriet. Bij Bergen wordt dan weer het shirtnummer 8 uit de rotatie genomen en hoog in de nok van de Mons Arena gehangen. Justin Cage, vanavond aanwezig, was met dit nummer van 2009 tot 2022 bij de Henegouwers aan de slag en is waarschijnlijk de Amerikaan die het langste bij een club in België aan de slag was. Cage debuteerde in België bij Luik en in het seizoen 2008-2009. Bergen-Limburg United en ook Leuven Bears-Antwerp Giants zijn dan weer belangrijke duels richting de top-5 en de Elite Gold na de eerste Belgische fase (18 speeldagen) van de BNXT League

Justin Cage wordt vanavond door Bergen in de bloemetjes gezet. — © Rudy DECLERCK

7 op 7 voor Kangoeroes Mechelen? Vanavond is het ook uitkijken of co-leider Kangoeroes Mechelen in de eigen Winketkaai de bekerkater kan doorspoelen met een zevende opeenvolgende zege en tegen rode lantaarn Brussels. De Maneblussers staan met 6 op 8 en met Oostende aan de leiding in de BetFirst BNXT League.