Veld in Virton zo hard als beton en toch moet Beveren verplaatsing maken: “Waanzin! Hallo Pro League!?”

Een supporter van Beveren toont op sociale media beelden van het keiharde veld in Virton vanmorgen. Hij klaagt aan dat er (nog) geen beslissing is genomen over een afgelasting, terwijl het zonneklaar zou zijn dat het veld onbespeelbaar is. “Over 2 uur vertrekken de supportersbussen (voor een enkele rit van 244 kilometer, red.). Moeten we echt tot ginder rijden om te zien dat het onmogelijk want onveilig is om op zo’n veld een professionele voetbalwedstrijd af te werken?”