“Zelfs nadat ik mijn dood had geveinsd, werd ik in de nek gestoken”: Carla (55) overleefde ternauwernood brutale home-invasion door eigen petekind

Voor de correctionele rechtbank van Brussel is vrijdag het proces van start gegaan rond een brutale home-invasion in Steenokkerzeel. De slachtoffers, een koppel vijftigers, overleefden de feiten ternauwernood. “Ik veinsde dat ik dood was”, getuigt Carla Bolyn. (55). “Maar zelfs daarna werd ik nog in de nek gestoken.” Het parket eist tot dertien jaar cel tegen de drie daders, die de schuld in elkaars schoenen schuiven. Een van hen is het petekind van de slachtoffers.