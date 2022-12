Scan brengt goed nieuws, geen schouderoperatie voor Stephen Curry: “Heel opgelucht”

De 34-jarige sterspeler van de Golden State Warriors viel woensdag geblesseerd uit in de met 125-119 verloren NBA-wedstrijd tegen de Indiana Pacers. De point guard, tweevoudig MVP in de NBA, probeerde de bal te ontfutselen van Jalen Smith, maar greep al snel naar de linkerschouder. Hij moest de partij vroegtijdig beëindigen.

Intussen onderging hij verschillende onderzoeken en die brachten naar voren dat een operatie niet noodzakelijk is. “Van wat ik weet van schouderblessures is dat het vermijden van een ingreep altijd goed nieuws is”, reageerde Curry. Bij een operatie had hij mogelijk de rest van het seizoen gemist. Nu zou hij over een paar weken opnieuw op het terrein kunnen staan.

“Ik ga proberen een manier te vinden om zo snel mogelijk van mijn pijn af te geraken”, aldus Curry. “Ik ga mijn kracht herstellen en hard werken om zo snel mogelijk mijn comeback te kunnen maken.” Curry kan pas aan zijn revalidatie beginnen als de pijn in zijn schouder is weggetrokken. “Het team moet intussen haar weg proberen zoeken zonder mij. Elk team komt doorheen het jaar wel eens in zo’n situatie terecht.”

Irving bezorgt Brooklyn de zege, Boston en Golden State gaan onderuit

Sterspeler Kyrie Irving heeft Brooklyn de zege bezorgd met een buzzershot tegen Toronto (116-119). Intussen waren er nederlagen voor Boston, 109-117 tegen Orlando, en Golden State, 118-106 bij Philadelphia.

Voor Brooklyn was het de vijfde zege op een rij, de negende in de laatste tien duels. Irving haalde 32 punten. De 30-jarige Amerikaan was tijdens dit NBA-seizoen een tijdje geschorst, omdat hij via sociale media een film met een antisemitisch gedachtegoed had gepromoot. Eind vorige maand keerde hij terug en sindsdien is zijn ploeg aan een opmars bezig. Kevin Durant voegde 28 punten toe. Fred VanVleet (Toronto) werd topschutter met 39 punten.

Brooklyn blijft door de late zege als vierde in de Eastern Conference in het spoor van Cleveland. De Cavs, derde in het oosten, pakten een 118-112 zege tegen Indiana. Donovan Mitchell (41 ptn) was de held van de avond.

Een krasselend Golden State ging (zonder Stephen Curry dus) onderuit bij Philadelphia. Joel Embiid was met 34 punten en 13 rebounds de uitblinker bij de Sixers. James Harden bracht 27 punten en 9 assists bij.

Boston van zijn kant leed een verrassende nederlaag tegen Orlando. De Celtics blijven het beste team in de NBA met 22 overwinningen en 8 nederlagen. Jayson Tatum (31 ptn) en Jaylen Brown (26 ptn) waren zoals gewoonlijk op de afspraak, maar stuitten op een Orlando in topvorm. Moritz Wagner (25 ptn) en rookie Paolo Banchero (20 ptn) leidden hun manschappen na een vijfde zege op rij.

Atlanta pakte intussen een knappe 106-125 overwinning tegen Charlotte. Trae Young (31 ptn) en Bogdan Bogdanovic (28 ptn) waren op dreef bij de Hawks. Sacramento veroverde dankzij een collectieve topprestatie de zege tegen Detroit (113-122). Zeven spelers van de Kings haalden meet dan tien punten.

New York ten slotte pakte haar zesde zege op rij tegen Chicago (91-114). RJ Barrett (27 ptn) toonde de Knicks de weg, uitstekend bijgestaan door Jalen Brunson en Quentin Grimes (elk 22 ptn).