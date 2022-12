Angelina Jolie stopt na meer dan 20 jaar als VN-ambassadrice

“Ik geloof in veel dingen die de VN doet, met name de levens die de organisatie redt door noodhulp”, klinkt het in een bericht op Instagram. “Ik bewonder niemand meer in de hele wereld dan vluchtelingen, en ik blijf van plan om mijn hele leven lang met hen te blijven werken. Ik zal nu werken met organisaties die geleid worden door mensen die direct geraakt worden door conflicten, om hen een stem te geven.” Het is niet duidelijk wat de plannen van Jolie op dat vlak zijn.

De Verenigde Naties bedankten Jolie voor haar werk, en noemden haar “één van de meest invloedrijke pleitbezorgers voor de rechten van vluchtelingen”. “Ze werkte onvermoeibaar, nam deel aan meer dan 60 missies om getuige te zijn van zowel lijden als hoop en volharding.”

Jolie werkte samen met het VN-vluchtelingenagentschap sinds 2001. De afgelopen maanden bracht ze nog bezoek aan vluchtelingen in Oekraïne, Jemen en Burkina Faso.

