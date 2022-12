Johan uit Leopoldsburg zingt zich naar de grote finale van The Voice

Het is dan toch gelukt. Militair Johan Callaars (38) uit Leopoldsburg staat zowaar in de grote finale van The Voice van Vlaanderen.

Daarvoor diende hij nog één horde te nemen. In de uitzending van vrijdagavond moesten van de zeven kandidaten er nog twee het veld ruimen. Deze keer kon er niemand meer door de coaches worden opgevist. Alle macht over het verdelen van de finaleplekjes lag in handen van het publiek. Zij beslisten dat Néhémie (23, uit Geraardsbergen) en Rosann (21, uit Sluis) vlak voor de finale uit de wedstrijd worden gekegeld.

Johan Callaars zorgde ook vrijdag voor een vlekkeloos optreden. Zo mocht hij met coach Koen Wauters het duet You’re A Friend Of Mine van Clarence Clemons brengen. “Voor mij alweer een nieuw hoogtepunt”, vertelde hij vrijdag in deze krant. ‘Ik keek er echt naar uit om dit samen met Koen te doen. Het gaat heel bizar zijn om een nummer met de frontman van Clouseau te mogen zingen.” Hij bewees ook als stoere rocker niet vies te zijn van een van de vele hits van Miley Cyrus.

Eerder deze week vertelde Johan in deze krant nog dat hij zich als een vis in het water voelt tijdens de werkzaamheden voor The Voice van Vlaanderen. Hij staat vol vertrouwen op het podium, al is er één ding dat hij vreest. “Ik ben er als dood voor dat ik mijn tekst plots vergeet. Hopelijk overkomt me dat nooit.”

Johan neemt het in de grote finale op 23 december op tegen Evert (29, uit Kalmthout), Yente (18, uit Erembodegem), Wesley (19, uit Stavele) en Louise (24, uit Affligem).