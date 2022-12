Met 3-0 verliezen en toch het publiek in vuur en vlam zetten: Beau Greaves (18) imponeert, maar kan niet stunten op WK darts

Sterk werk van O’Connor, want hij werd van begin tot einde uitgefloten door het publiek in het Alexandra Palace in Londen. Niets tegen de man persoonlijk, maar Greaves heeft de harten veroverd van vele dartsfans met haar uitzonderlijke talent en straffe prestaties. Zo won ze acht toernooien op rij in de Women’s Series, waardoor ze haar WK-ticket boekte.

Bij haar opkomst ging het ‘Ally Pally’ uit z’n dak en Greaves stelde niet teleur. Ze pakte meteen de eerste leg met een finish van 120. O’Connor bleef echter ijzig kalm en won de eerste set in een beslissende leg, nadat Greaves een pijl voor de set miste.

Ook in set twee kreeg de Britse tiener kansen. Greaves gooide eerste een 122 van het bord en kwam 2-0 voor in legs. O’Connor dwong vervolgens opnieuw een decider af en daarin kreeg Greaves wederom een pijl voor set met een finish van 101. Ze miste echter op dubbel 20.

Daarna leek het vuur wat gedoofd bij Greaves. De Engelse gooide 26 keer 100 of meer, waarvan twee keer 180, maar wisselde die hoge scores te vaak af met beurten zonder trippel. Goed voor een gemiddelde van 88.34 tegenover 94.26 voor O’Connor. De Ier raakte ook 9/23 dubbels, terwijl Greaves bleef steken op 4/15 en de laatste zes legs verloor tot haar grote frustratie.

“Ik was liever uitgekomen tegen Michael van Gerwen”, aldus O’Connor, dit jaar halvefinalist op de UK Open. “Wat een geweldige speelster. Ze is heel, héél goed. Je mag haar geen kansen geven, want dat grijpt ze ze meestal. Het was haar eerste partij op een podium en ze speelde geweldig.”

