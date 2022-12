Luca Brecel stunt op English Open: naar halve finale na demonstratie tegen Judd Trump (mét lof van Ronnie O’Sullivan)

Luca Brecel (27) heeft zich geplaatst voor de halve finale op de English Open in Brentwood. De Belg stuntte in de kwartfinales tegen Judd Trump, het nummer twee van de wereld. Na een ware demonstratie werd het 5-1. In de halve finale speelt hij tegen de Noord-Ier Mark Allen.

Luca Brecel (nummer 11 op de wereldranglijst) kwam als een raket uit de startblokken. Hij potte breaks van 62, 135 en 53 weg en won ook nog het vierde frame voor een 4-0 voorsprong. Na de pauze antwoordde Trump met een 128 century, maar kon hij vervolgens tot drie keer toe een misser van Brecel niet afstraffen.

Brecel kreeg na afloop veel lof van wereldkampioen Ronnie O’Sullivan. “Vroeger dacht je wel eens: oké, Judd heeft gewonnen maar Luca zal te weinig laten zien hebben. De reden: omdat hij te veel respect heeft getoond. Maar vanavond toonde hij geen respect voor Trump. Vandaag liet hij zien dat hij dit toernooi wil winnen.”

Om een plaats in de finale neemt Brecel het zaterdagavond in een best of eleven op tegen de Noord-Ier Mark Allen (nummer vijf). Die maakte via breaks van 62, 61, 109 en 77 met 5-0 korte metten met Ashley Hugill (WS-98). Van zes vorige confrontaties met Allen kon Brecel er maar twee winnen, maar wel de laatste twee. Vorig jaar schakelde hij de recente winnaar van het Northern Ireland Open en het UK Championship in de eerste ronde van het English Open met 4-1 uit.

In de andere halve finale staan de Australiër Neil Robertson (WS-4) en Mark Selby (WS-3) tegenover elkaar.

De eindwinnaar strijkt 80.000 pond (92.000 euro) op, voor de verliezende finalist is er 35.000 pond (40.000 euro).