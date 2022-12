Bart Swings elfde op 1.500 meter op Wereldbeker in Calgary

Bart Swings heeft vrijdag de wereldbekerwedstrijden van dit weekend in Calgary geopend met een matige 1:44.26 op de 1.500 meter. Het leverde hem in een veld van twintig topschaatsers de elfde plaats op. De Nederlander Kjeld Nuis won in 1:42.59 de vierde wedstrijd van het seizoen, voor de Amerikaan Jordan Stolz (1:43.19) en zijn landgenoot Thomas Krol (1/43.34).

De Canadees Connor Howe voert de rangschikking voor de wereldbeker aan met 184 punten, voor Stolz (176) en Nuis (162). Swings is met 123 punten twaalfde.

Stolz, Howe, de Nederlander Wesly Dijs en nu dus Nuis, elke week een andere winnaar op de koningsafstand. Het geeft aan dat de krachtsverschillen op de schaatsmijl maar heel klein zijn. De winnende tijd was een halve seconde beter dan vorige week, maar nog niet op het topniveau dat in Calgary en Salt Lake City mogelijk is.

In zijn rit tegen de Noor Allan Dahl Johansson liet Swings het niveau zien waarop hij zich dit schaatsjaar op deze afstand beweegt. Niet slecht, niet goed - met een te haastige slag. De eerste 300 meter ging in 24.1, daarna volgden ronden van 25.7 en 26.5. Weinig verval dus, met een slotovaal van 27.7. Johansson finishte in 1:43.87 en werd zevende.