Nederlander die jong gezin doodreed met snelheid van 155 km/u: “Ik had voorrang”

De Nederlander Omar E., die op 2 september in het Noord-Brabantse Oud Gastel een ongeluk met vier doden veroorzaakte, zei bij de politie dat hij voorrang had moeten krijgen. Daarom zou hij ook moeten vrijkomen, bepleitte zijn advocaat donderdag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Breda.

De rechtbank, die camerabeelden van het ongeluk bekeek, oordeelde echter dat de man vast moet blijven, omdat er aanwijzingen zijn dat hij wel schuld heeft aan het ongeluk. Ook is de rechtbank bang dat de man de wegen weer onveilig zal maken. “U hebt een mentaliteit waarin weinig ruimte is voor veiligheid en de fysieke integriteit van anderen. Ook overschat u uw vaardigheid tot het besturen van motorvoertuigen.”

Bij het ongeval reed Omar E. in een in Duitsland gehuurde Mercedes met 155 kilometer per uur op het kruispunt af, waar hij maar 50 mocht. Op dat moment passeerde een Toyota net de haaientanden om over te steken. Een moeder (39), haar zoon (8) en dochter (10) kwamen om het leven. Ook een andere inzittende, een vrouw van 42, overleed. Haar 9-jarige dochter raakte gewond.

De rechtbank liet de man ook niet vrij omdat hij twee jaar geleden ook eens een rijverbod negeerde.

In de ogen van de advocaat reed verdachte Omar E. alleen maar te hard. De man zit sinds het ongeluk volgens zijn raadsman “waarschijnlijk onterecht” in de gevangenis. In zijn ogen is er namelijk geen sprake van roekeloosheid bij het ongeval en zou daarom hooguit een taakstraf moeten volgen.

Justitie noemt het gedrag van E. wel roekeloos. Volgens de officier van justitie haalde de man bovendien rechts in en hield hij geen afstand. De advocaat: “Mijn cliënt reed te hard, de Toyota gaf geen voorrang, mijn cliënt kon niet uitwijken doordat er een andere auto stond, de Toyota reed tot 1,7 meter over de streep. De snelheid was een klein deel van de noodlottige omstandigheden.”

De officier van justitie zag dat anders. “Twee seconden voor het ongeluk reed hij nog 155. Als hij 50 had gereden, was hij 94 meter voor het kruispunt al tot stilstand gekomen.”

De zaak wordt volgend jaar pas inhoudelijk behandeld.