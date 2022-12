Jane Fonda krijgt ‘beste verjaardagscadeau ooit’: ze mag stoppen met chemotherapie

Jane Fonda heeft goed nieuws. Haar chemotherapie slaat aan. Ze is goed op weg om de lymfeklierkanker te verslaan. De actrice, die over enkele dagen 85 jaar zal worden, noemt het haar beste verjaardagscadeau ooit.

Eerder dit jaar onthulde Fonda dat ze naar het ziekenhuis moest omdat er kanker was vastgesteld. Aanvankelijk zag ze haar toestand nogal negatief in. Zo vertelde ze in een interview zich ervan bewust te zijn dat ze niet al te lang meer te leven heeft. “Op mijn leeftijd sowieso. Maar door mijn huidige gezondheidstoestand denk ik dat ik eerder snel zal komen te overlijden”, klonk het toen. Maar zover lijkt het voorlopig dus niet te komen. Volgens haar oncoloog kan ze stoppen met de chemosessies. “Ik dank iedereen die mij sterkte wenste. Ik ben er zeker van dat dit bijdroeg aan dit goede nieuws”, vervolgt Fonda.

Ze vertelt dat vooral de laatste chemokuur erg zwaar was. “Deze duurde twee weken en het was lastig om nog iets voor elkaar te krijgen.” Voor Fonda was het niet de eerste keer dat ze van de dokters een kankerdiagnose kreeg. Ze had eerder borstkanker en onderging een zestal jaren geleden een borstamputatie.