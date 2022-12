Koen Wauters mag niet naar Dakar-rally: “Man die we al 20 jaar kennen heeft de boel bedrogen”

Dat Wauters niet opnieuw zou kunnen deelnemen aan de Dakar-rally was al geweten. Zijn auto werd afgekeurd en dus moet hij de komende editie aan zijn neus laten voorbij gaan. Maar er zit meer achter dan initieel gedacht. Tijdens de voorstelling van zijn nieuwe boek ‘Koen in Dakar’ maakt hij bij HLN bekend dat hij en zijn team opgelicht werden.

“De gast die de pre-keuring is komen doen, heeft niet alleen ons, maar ook vele andere teams bedrogen”, vertelde Wauters. “Die komt hier aan, hij doet de keuring en zegt: ‘Alles is conform’’” De man bevestigde dat via mail en daardoor dachten Wauters en zijn team dat alles in orde was, maar eenmaal aangekomen op het circuit van Paul Ricard voor de officiële keuring in Zuid-Frankrijk bleek er toch van alles mis te zijn aan de auto’s. Ze haalden de man erbij die de pre-keuring had gedaan. “Maar basically is die gaan lopen. Die heeft zich cash laten betalen, dus die heeft eigenlijk gewoon de boel bedrogen.”

Wauters verduidelijkte dat de man die de pre-keuring uitvoerde, een man is die ze al twintig jaar kennen. Maar waarschijnlijk belazerde hij de boel al langer. “Maar dat is nog nooit aan het licht gekomen, omdat de auto’s meestal goedgekeurd werden. Wij voelen ons wel wat bedrogen.”

