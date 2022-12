Dimitri Van den Bergh kruipt best in z’n eigen hoofd: zijn eerste WK-opponent is een beetje buskruit op een podium

Rodriguez kent geen al te gemakkelijk jaar. De generatiegenoot van ‘The DreamMaker’ bereikte wel voor het eerst in zijn carrière de finale van een manche in de European Tour, maar kende vooral veel problemen binnen zijn gezin. Zijn dochter Alicia werd eerder dit jaar met spoed geopereerd aan haar hart. “We vreesden voor haar leven”, zei de Oostenrijker daar over.

Plaatsen voor het WK was voor Rodriguez niet echt een probleem, maar tegen de energieke Lourence Ilagan bewees hij dat je geen tijd kan missen in het huidige darts of dat je anders verliest. ‘The Gunner’ begon uitstekend aan de wedstrijd en keek eigenlijk nooit achterom. Terwijl Rodriguez dubbel na dubbel miste, raakte de man uit de Filipijnen het merendeel ervan. Zo knalde hij in set twee 116 van het bord.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ilagan doet mee aan zijn zevende wereldkampioenschap. Nooit eerder geraakte hij voorbij de eerste ronde. In 2020 kwam hij het dichtst bij een WK-overwinning, maar verloor Ilagan met 3-2 van Cristo Reyes. Vorig jaar ging hij kansloos onderuit tegen legende Raymond van Barneveld, maar deze keer was het dus eindelijk raak voor de ietwat gekke Filipino. Kauwend op z’n kauwgom, vaak likkend aan z’n vingers en regelmatig lang wachten vooraleer voor een dubbel te gaan. En nogal ‘breed’ en snel van het bord weg te wandelen na het winnen van een leg.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In die zin is Ilagan (die 10/17 dubbels raakte en gemiddeld 87.98 gooide) de tegenpool van Van den Bergh. Hij roept niet zo hard als Gerwyn Price en hij is niet zo nerveus als Dirk van Duijvenbode, maar ‘The Gunner’ kan een rustige darter als ‘The DreamMaker’ wel op de zenuwen gaan werken met zijn gedrag. Al is Van den Bergh vaak zo in zichzelf gekeerd, dat niks hem kan reken op een podium. Afspraak: zaterdagavond rond middernacht, de laatste partij van de avondsessie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen