Extrema Noir klaar om 15.000 feestvierders te ontvangen in Trixxo Arena

Hasselt

Extrema Noir XXL belooft alvast een line-up die zijn gelijke niet kent in Europa. Zo’n 15.000 feestvierders worden verwacht om tot in de vroege uurtjes te dansen op de muziek van Amelie Lens, Kölsch, Kevin De Vries of het Bilzerse Joyhauser. De organisatie haalt ook het onderste uit de kan om de zalen in te kleden en te voorzien van technologische snufjes. Exclusief kreeg onze TVL-journalist Birgit Van Asten deze namiddag al en rondleiding in de Trixxo-Arena.

BVdB